Adana'da, DEAŞ propagandasında 2 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı tespit edilen 1'i kadın 2 şüphelinin yaşadığı, Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi’ndeki eve baskın yaptı. Şüpheliler, gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 2 cep telefonu, tablet bilgisayar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.