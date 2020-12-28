MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana'da, DEAŞ propagandasında 2 kişi gözaltına alındı
GeriGündem Adana'da, DEAŞ propagandasında 2 kişi gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 12:29 | Son Güncelleme:

Adana'da, DEAŞ propagandasında 2 kişi gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana'da, DEAŞ propagandasında 2 kişi gözaltına alındı
Abone Olgoogle-news

Adana’da, terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen 1'i kadın 2 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı tespit edilen 1'i kadın 2 şüphelinin yaşadığı, Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi’ndeki eve baskın yaptı. Şüpheliler, gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 2 cep telefonu, tablet bilgisayar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle