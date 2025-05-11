×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Terör#Adana'da DEAŞ Operasyonu#Adana
DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 11:01

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı, diğer sınır dışı edildi.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de silahlı faaliyet yürütüp, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen Suriye uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Adana'da saklandıkları tespit edilen şüpheliler, 7 Mayıs'ta Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere de incelenmesi için el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S., H.A., H.H., M.H. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, A.B. ise sınır dışı edildi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Terör#Adana'da DEAŞ Operasyonu#Adana

BAKMADAN GEÇME!