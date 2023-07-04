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Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

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#DEAŞ#Operasyon#Adana
Adanada DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 07:26

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu öne sürülen, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipleri, operasyon için harekete geçti.

Adanada DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Şafak vakti özel harekat timlerinin desteğiyle kent merkezindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

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Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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#DEAŞ#Operasyon#Adana

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