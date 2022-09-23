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Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

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#DEAŞ#Operasyon#Adana
Adanada DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 07:32

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı. 

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik yürüttüğü çalışma sonucu yabancı uyruklu 7 kişinin, Suriye ile Irak'ta örgüt içinde faaliyet gösterdiği ve sonrasında yasa dışı yollarda Türkiye'ye giriş yapıp, Adana'da ikamet ettiğini tespit etti.

Adanada DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, operasyon için harekete geçti. Şafak vakti 7 adrese, özel harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak giren ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişiyi gözaltına aldı.

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Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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#DEAŞ#Operasyon#Adana

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