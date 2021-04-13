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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 13.04.2021 - 07:39 | Son Güncelleme:

Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

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Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye ve Irak'ta örgüt içinde silahlı faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde savaşçı, güvenlik, infazcı, istihbaratçı, sözde emir olarak görev yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu 7 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, bu sabah şafak vakti operasyon için harekete geçti.

Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, 3'ü Suriye, 4'ü Irak uyruklu 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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