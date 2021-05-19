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Gündem
Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)
Haber Giriş: 19.05.2021 - 08:15 | Son Güncelleme:

Adana'da DEAŞ operasyonu

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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 6 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. Savcılığın gözaltı kararı sonrası polis, şüphelilerinin evlerine şafak vakti operasyon düzenledi.

Adanada DEAŞ operasyonu

Özel Harekat timlerinin kapılarını koç başlarıyla kapıları kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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