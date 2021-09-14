MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana'da darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı
GeriGündem Adana'da darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 14.09.2021 - 04:20 | Son Güncelleme:

Adana'da darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana'da darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da şüphelilerce darbedilip bıçaklanan kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde, bir kişinin yerde yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yerde yatan Ekrem Akbal'ın, darbedildikten sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını tespit etti.

Yaralı, sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi