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Gökhan KESKİNCİ/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2020 - 09:35,Son Güncelleme:/

Adana'da Corona Virüs hareketliliği! Otobüsten indirip gözlem altına aldılar

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Adana'da Corona Virüs hareketliliği! Otobüsten indirip gözlem altına aldılar
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Adana'da Irak'tan yurda girdiği belirlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 3 kişi, Corona Virüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

Irak'ta işçi olarak çalışan Türkiye Cumhurhuriyeti vatandaşı 3 kişi, karayolu üzerinden dün Türkiye'ye geçiş yapıp Ankara'ya gitmek için de otobüse bindi. Yüzlerinde maske bulunan 3 kişinin bindiği otobüs, yolcu indirip-bindirmek için saat 03.30 sıralarında Adana Merkez Otogarı'nda durdu.

3 kişi, ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi tarafından otobüsten indirildi. Yapılan kontrollerde 3 kişi, Corona Virüs şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otobüs ise geri kalan yolcularıyla birlikte normal seferine devam etti.

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