Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da 'Cono' aşiretinin mahallesinde 8 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Cono#Adana#Aşiret
Adanada Cono aşiretinin mahallesinde 8 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 10:33

Adana'da 'Cono' aşiretinin yaşadığı mahallede polis ekiplerince çok sayıda uyuşturucu hap, ruhsatsız silah ve mermi ele geçirilirken, 8 kişi de gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Cono' aşiretinin yaşadığı Ulutbatlı Hasan Mahallesi’nde uygulama yaptı. Uyuşturucu madde satışının yoğun olduğu mahalledeki denetime; terörle mücadele, asayiş, özel harekat ve trafik denetleme ekipleri de destek verdi. Şüpheli görülen araç ve adreslerde aramalar yapılırken, özel harekat ekipleri ise uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde güvenlik önlemi aldı.

Adanada Cono aşiretinin mahallesinde 8 gözaltı

Aramalar sonucu 8 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait 70 dolu fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 lira ile şasi numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi. Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 8 kişiyi de gözaltına aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cono#Adana#Aşiret

BAKMADAN GEÇME!

A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV! 'Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

#Grip
Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı

Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı

#Mısır

BAKMADAN GEÇME!

A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV! 'Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

#Grip
Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı

Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı

#Mısır