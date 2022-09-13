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Adana'da çocukların gözü önünde ilerlemeyen atı yumrukladı

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#Adana#Şiddet#Yüreğir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 11:42

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde seyyar satıcı, sokakta oyun oynayan çocukların gözü önünde, ilerlemeyen atına yumruklarla vurdu.

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Olay, Yunus Emre Mahallesi 936'ncı Sokak'ta meydana geldi. Kentte belediye tarafından yasaklanmasına rağmen at arabasıyla seyyar satıcılık yapan kişi, hayvanın ilerlememesine sinirlenip, hareket ettirmeye çalıştı. Kimliği belirsiz satıcı, bu sırada sokakta oyun oynayan çocukların gözü önünde atını yumrukladı. Çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntülerken, çocukların da şaşkınlıkla izlediği görüldü. Seyyar satıcı, daha sonra atını hareket ettirerek uzaklaştı. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, satıcıyı bulmak için çalışma başlattı

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#Adana#Şiddet#Yüreğir

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