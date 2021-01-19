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Gündem
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 09:29 | Son Güncelleme:

Adana'da çocuk parkında korkunç olay... Spor yapan vatandaşlar fark etti

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Adana'da sabah spor yapan vatandaşlar çocuk parkında kafasından ve göğsünden tabancayla vurulmuş bir kişinin hayatını kaybettiğini gördüler. Polis ekipleri cesedin kimliğinin belirlenmesi, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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  • Adanada çocuk parkında dehşet
  • Adanada çocuk parkında dehşet
  • Adanada çocuk parkında dehşet
  • Adanada çocuk parkında dehşet
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Ege Bagatur Caddesi’nde meydana geldi. Parkta spor yapan vatandaşlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, 30 yaşlarında olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini saptadı.

Adanada çocuk parkında korkunç olay... Spor yapan vatandaşlar fark etti

Başından ve göğsünden vurulduğu belirlenen ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, cesedin kimliğinin belirlenmesi, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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