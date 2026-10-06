Adana'da çocuk gürültüsü kavgası kana bulandı: Zincirli, keserli saldırı kamerada

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Olay, 12 Eylül'de merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahallesi’nde meydana geldi. Serpil Ulusoy, sokakta oynayan komşularının çocuklarını çıkardıkları gürültü nedeniyle uyardı. Bunun üzerine çocukların aileleri ile Serpil Ulusoy arasında tartışma çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi. Ertesi gün ise S.K., N.K. ve H.İ.Ö.'nün de aralarında bulunduğu aile üyeleri ellerinde taşıdıkları zincir, keser, sopa ve bıçaklarla Serpil Ulusoy’un yaşadığı evin önüne geldi.

Burada taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Serpil Ulusoy, Mehmet Ulusoy ve Emre Ulusoy yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından darp raporu alan aile üyeleri, polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.K., N.K. ve H.İ.Ö., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ulusoy ailesi, şüphelilerin cezalandırılmasını istedi.

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Öte yandan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

'ORGANİZE ŞEKİLDE SALDIRDILAR

Kavgada darbedilen kişilerden, iş makinesi tamircisi Mehmet Ulusoy (58), olay günü yaşananları anlattı. Ulusoy, olayda 5 ailenin organize şekilde evine saldırdığını belirterek, “Kalabalık şekilde evi bastılar. Oğluma keserle, eşime zincirle saldırdılar. Oğlumu kanlar içerisinde görünce ne yapacağımı şaşırdım. Her gün böyle devam ederse beni duman edecekler. Ben evimde eşim ve çocuğumla yaşıyorum, kimseye bir zararım yok. Devletimden adalet bekliyorum. Şüphelilerin gereken cezayı almasını istiyorum” dedi.

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'ÜVEY ANNESİNİ DÖVMÜŞTÜ'

Olayda yaralananlardan Serpil Ulusoy da can güvenliğinden endişe duyduğunu söyledi. Tatilden döndüklerinde hasta olduğundan çocukları uyardığını belirten Ulusoy, “Hayatımızda ilk defa başımıza böyle bir olay geldi. Çok hastaydım. Çocukları sessiz olmaları konusunda uyardım. Bunun üzerine ailesi benimle kavga etmeye başladı ve tartışma yaşadık. Olay tatlıya bağlanmıştı. Ancak ertesi sabah kapımıza dayandılar ve saldırmaya başladılar. Biz de kendimizi savunmak zorunda kaldık. Bizi darbettiler. Çocuklarımla birlikte ölebilirdik. Ev basmak bu kadar kolay mı olacak? Halen bizi tahrik ediyorlar. Mangal yapıp bize gıcıklık veriyorlar. Ben huzur ve adalet istiyorum. Hala psikolojimi toparlayamadım, geceleri uyuyamıyorum. Evimden çıkmak istemiyorum. Şok içerisindeyim ve korkuyorum. Bu şüpheliler geçtiğimiz yıllarda üvey annesini dövmüştü, ben de o kadına şahitlik etmiştim. Ona yardım ettiğim için bu husumet devam ediyor. Bizim hiçbir suçumuz yok” diye konuştu.

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