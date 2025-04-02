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Adana'da cinayetle biten kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle dükkanına 57 el ateş edildi

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#Adana#Seyhan#Silahlı Saldırı
Adanada cinayetle biten kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle dükkanına 57 el ateş edildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 11:16

Adana'da M.A.'nın beyaz eşya dükkanına tabancayla 57 el ateş eden Tarık T. (20) ile Halil S. (24) yakalandı. Şüphelilerin, 4 Ocak'ta Mehmet Yılmaz (38) tarafından öldürülen Mahmut Ayta'nın (48) yakınları olduğu, kavgayı ayırmadığı için de M.A.'nın iş yerini kurşunladıkları ortaya çıktı.

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Olay, 9 Mart'ta saat 02.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen Tarık T. ile Halil S., M.A.'nın beyaz eşya dükkanına tabancalarla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar, iş yerinin cam ve kepengine isabet etti. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, iş yerine 57 merminin isabet ettiği belirlendi.

CİNAYETLE BAĞLANTILI ÇIKTI

Çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 Ocak'ta Mehmet Yılmaz'ın, çalışanına içki şişesi attığı için çıkan kavgada Mahmut Ayta'yı tabancayla öldürdüğünü, silahlı saldırının cinayetle bağlantılı olabileceğini değerlendirdi. Ekipler, iş yerini kurşunlayan saldırganların Ayta'nın yakını olduğunu saptadı. Şüphelilerin, Ayta'nın öldürülmesiyle sonuçlanan kavgayı ayırmadığı için M.A.'ya husumet güttüğü ortaya çıktı.

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2 ŞÜPHELİ YAKALANIP, TUTUKLANDI

Tespitler sonrası harekete geçen ekipler, Tarık T. ile Halil S.’yi adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında silahlı saldırıyı düzenlediklerini kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarık T. ile Halil S., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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#Adana#Seyhan#Silahlı Saldırı

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