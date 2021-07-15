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Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 15.07.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Adana'da cezaevi firarisi yakalandı

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Adana'da hakkında kesinleşmiş 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Zeynep T. (31), polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'resmi belgede sahtecilik' ile 'yağma' suçlarından girdiği cezaevinden geçen yıl kaçan ve hakkında kesinleşmiş 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Zeynep T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde saklandığı tespit edilen Zeynep T., adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Zeynep T., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.

Adanada cezaevi firarisi yakalandı

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