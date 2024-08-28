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Adana'da Ceyhan Otogarı'nda silahlı dehşet! 1 kişi öldü

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#Adana#Ceyhan#Polis
Adanada Ceyhan Otogarında silahlı dehşet 1 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 16:20

ADANA’da otogarda bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda Cengiz Dündar (44) hayatını kaybetti.

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Olay, Ceyhan Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Otogarda bir yazıhaneye yaklaşan başında kask bulunan 2 şüpheli, işletmeci Cengiz Dündar’a ateş açtı. Şüpheliler olay yerinden motosikletle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Vücuduna üç mermi isabet eden Dündar, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 4 çocuk babası Cengiz Dündar acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dündar’ın cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, otogarın güvenlik kameralarını incelemeye alıp şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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#Adana#Ceyhan#Polis

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