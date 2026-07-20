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Adana'da çarşaf giyip ev soyan hırsızlar kamerada! Saklandıkları adreste yakalandılar

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#Adana Hırsızlık#Güvenlik Kamerası#Ev Soygunu
Adanada çarşaf giyip ev soyan hırsızlar kamerada Saklandıkları adreste yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 10:24

Seyhan ilçesinde yüzlerini gizlemek için çarşaf giyen ve maymuncukla girdikleri evden altın ile para çalan iki şüpheli, polisin baskınıyla gözaltına alındı. Güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilerek yakalanan zanlılardan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Olay, 5 Temmuz’da saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzlerini gizlemek için çarşaf giyen Yahya Güzel ile Mevlüde Ç., sokakta bir süre yürüdükten sonra Halit Ö.’nün evinin önüne geldi.

Adanada çarşaf giyip ev soyan hırsızlar kamerada Saklandıkları adreste yakalandılar

Şüphelilerden Mevlüde Ç. gözcülük yaparken, Yahya Güzel de maymuncukla evin kapısını açtı. Eve giren şüpheliler, yatak odasında 40 dakika keşif yaptıktan sonra gardıroptaki 80 gram burma bilezik, 3 altın yüzük, 1 altın kolye ile bin 900 lirayı çaldı. Evden çıkan şüpheliler, yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Şüphelilerin hırsızlık için eve girip, çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Adanada çarşaf giyip ev soyan hırsızlar kamerada Saklandıkları adreste yakalandılar

BİR GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR

Evine döndüğünde altınların çalındığını fark eden Halit Ö.’nün ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ayrıca şüphelilerin, hırsızlıktan bir gün önce gece saatlerinde sokakta keşif yaptığı da güvenlik kameralarından belirlendi.

Adanada çarşaf giyip ev soyan hırsızlar kamerada Saklandıkları adreste yakalandılar

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Harekete geçen polis, şüphelileri saklandıkları eve yapılan baskınla gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 20 mermi, 46,40 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 134 bin Türk lirası, 205 avro ile 4 cep telefonu ele geçirdi. Emniyete götürülen şüpheliler, görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını, hırsızlık yapmadıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yahya Güzel çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Mevlüde Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Adana Hırsızlık#Güvenlik Kamerası#Ev Soygunu

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