HABERLERGündem Haberleri

Adana'da çalıştığı iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Silahlı Saldırı#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2026 13:28

Adana'da çalıştığı iş yerinde kimliği belirsiz kişi tarafından silahla vurulan 39 yaşındaki Yusuf Çelik, hayatını kaybetti.

Olay, dün Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. PVC atölyesinde usta olarak çalışan Yusuf Çelik, silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Çelik kanlar içinde yere yığıldı.

Çelik, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik, burada kurtarılamadı. Çelik'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı. 

