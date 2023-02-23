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Adana'da çalıntı otomobille yakalandı: Deprem sonrası enkaz başında bekleyenlerin eşyalarını çalmış

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#Yağma#Hırsızlık#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 10:49

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede Ahmet Ş.’nin (42) otomobilini çalıp, ev, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yapan Mehmet Ali Başkır (24), Adana’da yakalandı. Çaldığı otomobili deprem bölgesinden yağmaladığı malzemelerle doldurduğu belirlenen Başkır, tutuklandı. Otomobilde yapılan aramada 7 cep telefonu, televizyon, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, ses sistemi, ameliyat malzemesi, 80 paket sigara, tespih ve takı eşyaları, poşetlere doldurulmuş kıyafetler, farklı kişilere ait 3 cüzdan ve 5 kimlik ele geçirildi. Kimlik sahiplerinin depremzede olduğu, 6 Şubat gecesi çantalarını araçlarına bıraktıktan sonra yakınlarının bulunduğu enkazın başına gittiklerini, geri döndüklerinde ise eşyalarının çalındığını fark ettiklerini söylediği öğrenildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde Ahmet Ş.’nin oturduğu apartman da yıkıldı. Ailesiyle enkazdan sağ çıkan Ahmet Ş., 9 Şubat’ta Mersin’e gitti. Kente geri döndüğünde otomobilini bulamayan Ahmet Ş., polise ihbarda bulundu. Yapılan araştırmada otomobilin, Adana’da olduğu tespit edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi’nde şüpheli Mehmet Ali Başkır’ı otomobile binerken yakaladı.

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ENKAZ BAŞINDA BEKLEYENLERİN EŞYALARINI ÇALMIŞ

Şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürülürken, otomobilde yapılan aramada ise 7 cep telefonu, televizyon, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, ses sistemi, ameliyat malzemesi, 80 paket sigara, tespih ve takı eşyaları, poşetlere doldurulmuş kıyafetler, farklı kişilere ait 3 cüzdan ve 5 kimlik ele geçirildi. Polisin irtibata geçtiği kimlik sahiplerinin depremzede olduğu, 6 Şubat gecesi çantalarını araçlarına bıraktıktan sonra yakınlarının bulunduğu enkazın başına gittiklerini, geri döndüklerinde ise eşyalarının çalındığını fark ettiklerini söylediği öğrenildi.

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Adanada çalıntı otomobille yakalandı: Deprem sonrası enkaz başında bekleyenlerin eşyalarını çalmış

‘Uyuşturucu ticareti’, ‘Hırsızlık’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘mala zarar verme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 22 kaydı bulunan, emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden Mehmet Ali Başkır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Yağma#Hırsızlık#Deprem

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