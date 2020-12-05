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Can ÇELİK- Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 09:30 | Son Güncelleme:

Adana’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

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Adana’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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ADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen ve Pazartesi saat 05.00’e kadar kesintisiz devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar, boş kaldı.

Adana’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana’daki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kentin işlek meydanları ise insanların olmamasıyla birlikte sokak hayvanlarına kaldı. Kısıtlama genelgesinde sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkma olanağını değerlendiren bazı hayvanseverler ise caddelerde güvercinleri besledi.
Adana’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

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