Adana'da cadde ve sokaklar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirdiği illerden biri olan Adana sessiz bir güne uyandı. Cadde ve sokaklara, görevleri gereği yasak kapsamı dışında olanlar dışında çıkan olmadı. Ekmek ya da su almak için çıkan vatandaşlar ise polis ekiplerince uyarılarak, evlerine döndürdü.