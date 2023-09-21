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Adana'da ByLock kullanıcısı firari FETÖ'cü yakalandı

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#Adana#FETÖ#TERÖR
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 09:51

Adana’da meslekten ihraç komiser Ahmet Emre Paksoy (36), saklandığı adrese yapılan baskında yakalandı. FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Paksoy, tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen meslekten ihraç komiser Ahmet Emre Paksoy’un yakalanması için çalışma başlattı. Firari hükümlünün Çukurova ilçesindeki apartman dairesinde saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Paksoy yakalandı.

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Paksoy’un, sohbet toplantılarına katıldığı ve lise öğrenimini de örgütün özel okulunda gördüğü belirtildi. Örgütün emniyet yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen Paksoy’un, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki bir polis merkezi amirliği görevindeyken; 2016 yılında ihraç edildiği kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet Emre Paksoy, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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#Adana#FETÖ#TERÖR

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