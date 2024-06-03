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Adana'da bunaltan sıcak... Termometreler 43 dereceyi gösterdi!

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#Adana#Çukurova#Sıcaklık
Adanada bunaltan sıcak... Termometreler 43 dereceyi gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 16:27

Adana Çukurova'da kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Termometreler 43 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar ağaç gölgelerinde serinlemek için parklara akın etti.

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Çukurova’da haziran ayının gelişiyle birlikte kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Termometreler bugün kent merkezinde 43 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan Adanalıların birçoğu çareyi kentteki parklara giderek ağaç gölgelerinde serinlemekte buldu. Bazıları parktaki çeşmelerde yüzünü ve başını yıkayarak sıcağın etkisinde kurtulmaya çalışırken, bazıları ise gölge alanlarda uyumayı tercih etti. Güneşten korunmaya çalışan güvercinler ise soluğu parklardaki süs havuzlarında aldı.

Adanada bunaltan sıcak... Termometreler 43 dereceyi gösterdi

"BU SENE İŞİMİZ ÇOK ZOR"

Adana sıcağının kavurucu etkisine bir türlü alışamadığını ve ağaç gölgesine sığınmak için Atatürk Parkı'na geldiğini belirten Esila Köroğlu, "Dışarı çıkmak istiyorum ama çıkınca da duramıyorum. Sıcak adeta yakıyor. Gölge bulmakta dahi zorlanıyorum. Parka koştum hemen. Bu sene işimiz çok zor" dedi.

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Yakın zamanda Adana'dan gideceğini söyleyen Kemal Turgut ise "Kesinlikle yazın Adana'da durulmuyor. 2 senedir gelmiyordum. Geldiğime bin pişman oldum. Sıcak bizim kaderimiz" diye konuştu.

Adanada bunaltan sıcak... Termometreler 43 dereceyi gösterdi

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#Adana#Çukurova#Sıcaklık

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