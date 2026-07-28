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Adana'da boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren şüpheli tutuklandı! Vahşetin detayları ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Hamza Eren Kocamaz#Hatice Mine Kocamaz#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 10:15

Adana, Yüreğir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine Kocamaz'ı, 7 yaşındaki kızının seslenmesini sağlayarak açtırdığı kapının arkasında tabancayla vurarak öldüren Hamza Eren Kocamaz tutuklandı. Olayın ardından gizlendiği adreste yakalanan zanlının ifadesinde pişman olduğunu savunduğu öğrenilirken annesinin ölümüne tanıklık eden çocuk devlet korumasına alındı.

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Olay, 25 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Hamza Eren Kocamaz, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan ve davadan vazgeçmesi için ısrar ettiği Pozantı Belediyesi'nde memur olan Hatice Mine Kocamaz'ın evine gitti. Hamza Eren Kocamaz, eşinin yüzünü yastıkla kapattıktan sonra tabancayla başına ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Hatice Mine Kocamaz’ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Adanada boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren şüpheli tutuklandı Vahşetin detayları ortaya çıktı

CİNAYETTEN 30 DAKİKA SONRA YAKALANDI

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Olayın ardından kaçan Hamza Eren Kocamaz’ı yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını belirledi. Takibin ardından Kocamaz, cinayetten yaklaşık 30 dakika sonra saklandığı adreste gözaltına alındı.

Adanada boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren şüpheli tutuklandı Vahşetin detayları ortaya çıktı

“BOŞANMA DAVASI ÇEKİŞMELİYE DÖNDÜ”

Hatice Mine Kocamaz'ın cenazesini teslim almak için morga giden ağabeyi Yılmaz Yılgıncan, "Dünya kadar borçları vardı. Borçlarından dolayı aile içerisinde şiddetli geçimsizlik başladı ve bu süreçte boşanma davası açıldı. Boşanma davası çekişmeliye döndü ve olanlar oldu. Kendisi kumarbazdı. Kız kardeşimi 7 yaşındaki yeğenimin yanında öldürmüş" dedi.

1 çocuk annesi Hatice Mine'nin cenazesi, ailesi tarafından Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Adanada boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren şüpheli tutuklandı Vahşetin detayları ortaya çıktı

CİNAYETTEN SONRA KIZINI ABLASINA BIRAKMIŞ

Olay günü Hamza Eren Kocamaz'ın, bir süredir kendisiyle kalan kızı E.Y.K.'yi bırakma bahanesiyle boşanma aşamasındaki eşinin evine gittiği, kızının seslenmesini sağlayarak kapıyı açtırdığı ortaya çıktı. Eve giren Kocamaz’ın, salonda boğuştuğu eşinin yüzüne yastık kapatıp, kızının gözleri önünde öldürdüğü belirtildi. Kocamaz'ın, cinayetin ardından yanına aldığı kızını ablasının evine bıraktığı, daha sonra saklandığı adrese gittiği öğrenildi.

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Adanada boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren şüpheli tutuklandı Vahşetin detayları ortaya çıktı

TUTUKLANDI

Kocamaz, emniyetteki sorgusunda, "Eşimi seviyorum, sadece davadan vazgeçirmek için konuşmak istemiştim. Bir anlık öfkeyle cinayeti işledim. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocamaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. E.Y.K. ise Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet korumasına alındı.

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#Hamza Eren Kocamaz#Hatice Mine Kocamaz#Cinayet

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