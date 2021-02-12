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Gündem
ADANA (AA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

Adana'da boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Adana'da boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Pınar H. idaresindeki 01 DHJ 27 plakalı otomobil, Mavi Bulvar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle DSİ'ye ait boş sulama kanalına devrildi.
Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekibi, yaralı kadını sulama kanalından çıkardı.
Pınar H, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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