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Adana’da borç anlaşmazlığı kanlı bitti! PVC ustası husumet kurbanı oldu

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#Ali Güloğlu#Adana#Cinayet
Adana’da borç anlaşmazlığı kanlı bitti PVC ustası husumet kurbanı oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 10:10

Adana, Yüreğir'de iş yerinde oturduğu sırada motosikletli ve kasklı saldırganlar tarafından vurulan ve hastanede hayatını kaybeden PVC ustası Ali Güloğlu cinayeti aydınlatıldı. Polisin 300 saatlik kamera kaydı taramasıyla yakaladığı 16 yaşındaki tetikçi A.E.M. ile saldırıyı kurbanın ağabeyinin borç husumeti nedeniyle azmettirdiği belirlenen S.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 20 Temmuz’da saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. Başlarında kask bulunan 2 kişi, motosikletle PVC ustası Ali Güloğlu’nun iş yerinin önüne gitti. Motosikletten inen A.E.M., iş yerine girerek taburede oturan Güloğlu’na peş peşe ateş etti.

Adana’da borç anlaşmazlığı kanlı bitti PVC ustası husumet kurbanı oldu

Karnından ve bacağından vurulan Güloğlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri motosikletle kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından hastaneye kaldırılan Güloğlu, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Adana’da borç anlaşmazlığı kanlı bitti PVC ustası husumet kurbanı oldu

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300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceledi. Yaklaşık 300 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti. Polis, A.E.M. ile saklanmasına yardımcı olduğu belirtilen F.E.'yi (25) operasyonla yakaladı.

Adana’da borç anlaşmazlığı kanlı bitti PVC ustası husumet kurbanı oldu

AZMETTİRİCİ OLDUĞU İDDİASIYLA YAKALANDI

Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda saldırıyı S.E.'nin düzenlettirdiğini öne sürdü. Bunun üzerine polis, S.E.'yi de gözaltına aldı. Polisin yaptığı araştırmada; Güloğlu'nun ağabeyinin, S.E.’ye borçlu olduğu ve ödemediği için taraflar arasında husumet başladığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.M. ile S.E. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, F.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Motosikleti kullanan şüpheli ise polis tarafından aranıyor.

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#Ali Güloğlu#Adana#Cinayet

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