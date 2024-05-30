Adana'da ‘Bir Yaz Akşamı’ konseri

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Muse Art Collective tarafından düzenlenen Dr. Gökhan Gündoğdu Müzesi’nin ev sahipliğini yaptığı sezon kapanış konseri birbirinden değerli sanatçılar ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşti. Solistler Soprano Burcu Hancı ve Bas Teyfik Rodos’a Piyanist Dilan Dereli’nin eşlik ettiği, dünya müziklerinden oluşan bu güzel dinletide unutulmaz anlar yaşandı. Konsere Çukurova Kaymakamı Hüseyin Tekin de katıldı.

GÜNDOĞDU TEŞEKKÜR ETTİ

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, “Oldukça zengin bir repertuvar ile bizlerle olan sanatçılarımızı ağırlamaktan onur duyduk. Başta Altınoran Düşünce ve Sanat Merkezi Başkanı Dr. Haluk Uygur’a, Altınoran Düşünce ve Sanat Merkezinin kıymetli üyelerine, Muse Art Collective Kurucuları Mimar Övgün Ateşoğlu’na ve Piyanist Dilan Dereli’ye, Solistlerimiz Soprano Burcu Hancı ve Bas Teyfik Rodos’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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