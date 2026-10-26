Adana'da bir garip olay: Önünü kestiği aracı böyle çaldı

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Olay, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, yoldan geçen araçların önünü keserek durdurmaya çalıştı. Araçların bazıları manevra yaparak uzaklaştı.

Bir sürücü ise bu kişi yere yatınca, kullandığı hafif ticari aracı durdurdu. Bunun üzerine şüpheli kişi, duran aracın kaputuna çıktı. Aracından inen sürücü müdahale etmek istedi. Bu sırada şüpheli, araca binerek direksiyon başına geçip uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDI

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Adana'da S.O.'nun (42) kullandığı 01 FFV 47 plakalı hafif ticari aracı çalan M.G. (29), Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.