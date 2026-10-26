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Adana'da bir garip olay: Önünü kestiği aracı böyle çaldı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Adana Haberleri#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 12:47

Adana’da ilginç bir hırsızlık vakası yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, trafikte önünü keserek durdurduğu hafif ticari aracın üzerine çıktı. Kendisine müdahale etmek isteyen sürücünün inmesini fırsat bilen şüpheli, direksiyon başına geçerek aracı çaldı. O anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, yoldan geçen araçların önünü keserek durdurmaya çalıştı. Araçların bazıları manevra yaparak uzaklaştı.

Adanada bir garip olay: Önünü kestiği aracı böyle çaldı

Bir sürücü ise bu kişi yere yatınca, kullandığı hafif ticari aracı durdurdu. Bunun üzerine şüpheli kişi, duran aracın kaputuna çıktı. Aracından inen sürücü müdahale etmek istedi. Bu sırada şüpheli, araca binerek direksiyon başına geçip uzaklaştı.

Adanada bir garip olay: Önünü kestiği aracı böyle çaldı

GÖZALTINA ALINDI

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Adana'da S.O.'nun (42) kullandığı 01 FFV 47 plakalı hafif ticari aracı çalan M.G. (29), Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.  

Adanada bir garip olay: Önünü kestiği aracı böyle çaldı
Adanada bir garip olay: Önünü kestiği aracı böyle çaldı

 

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#Adana#Adana Haberleri#Hırsızlık

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