Adana’da bir evin damında patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın terasında meydana geldi. Binanın terasında meydana gelen patlama çevrede panik ve korkuya neden oldu. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ağır yaralanan İbrahim M. ile Şefik Ü., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Şefik Ü., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, İbrahim M.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.