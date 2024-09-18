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Adana'da bir eve operasyon! Güvercin kulübesinden Kalaşnikof çıktı... Birbirini suçlayan kuzenler tutuklandı

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#Adana#Seyhan#Kalaşnikof
Adanada bir eve operasyon Güvercin kulübesinden Kalaşnikof çıktı... Birbirini suçlayan kuzenler tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 11:43

Adana'nın Seyhan ilçesinde polis, operasyon yaptığı evin yatak odasında ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile güvercin kulübesinde ise Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınıp, birbirlerini suçlayan Sergen Ö. ile kuzeni Emre Ş., tutuklandı.

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Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki müstakil evde ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı. Adrese operasyon yapan polis, evin damındaki güvercin kulübesinin içinde beze sarılı Kalaşnikof piyade tüfeği buldu. Evdeki gardıropta ise ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile reçeteye tabi 39 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

Sergen Ö. ile kuzeni Emre Ş., ters kelepçe takılıp gözaltına alındı. Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilerden Emre Ş.'nin 'Dolandırıcılık', 'Tehdit' gibi suçlardan 9 kaydının olduğu belirlendi. İfadelerinde, silahların kendilerine ait olmadığını öne süren Sergen Ö. ve Emre Ş., birbirini suçladı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli kuzenler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 

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#Adana#Seyhan#Kalaşnikof

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