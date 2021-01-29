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Gündem
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 10:29 | Son Güncelleme:

Adana’da bin 600 litre sahte içki ele geçirildi

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Adana’da bin 600 litre sahte içki ele geçirildi
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ADANA’da, polisin sahte içki üretimi yapılan eve düzenlediği baskında bin 600 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi’ndeki bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, bin 600 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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