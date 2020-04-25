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Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 25.04.2020 - 10:31,Son Güncelleme:

Adana'da bıçaklı dehşet

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Adana'da bıçaklı dehşet
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ADANA'da alkollü 5 kişi, kendilerine havladığı öne sürülen biri Pitbull cinsi 2 köpek ile tartıştıkları sahibi Özcan A.'yı bıçakla yaraladı.

Olay, Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi 5 Ocak Stadyumu yakınlarında meydana geldi. Alkollü oldukları öne sürülen 5 kişi, yoldan geçerken, Özcan A.'ya ait iş yerinin önündeki 'Duman' ve Pitbull cinsi 'Leo' isimli köpekler havladı.

Bu kişiler, ayağından engelli olan Duman adlı köpeği tekmeledi. Bunun üzerine şüpheliler ile köpeklerin sahibi Özcan A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler, önce pantolonlarından çıkarttıkları kemerlerle, ardından da bıçaklarla Özcan A. ve köpeklerine saldırdı. Özcan A. ile köpekleri bıçakla yaralayan 5 şüpheli, kaçtı.

KÖPEKLER VE SAHİBİ TEDAVİYE ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı Özcan A.'yı hastaneye kaldırıldı. Birinin boynundan yaralanan 2 köpek de veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, verilen eşkaller üzerine 5 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

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