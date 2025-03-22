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Adana'da bebekten topuk kanı alınmasına izin vermeyen babaya idari para cezası talebi

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#Adana#Topuk Kanı#Bebek
Adanada bebekten topuk kanı alınmasına izin vermeyen babaya idari para cezası talebi
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 15:41

Adana'nın Seyhan ilçesinde, 4 ay önce dünyaya gelen bebeklerinin topuk kanının alınmasını reddeden Murat Ç. (40) hakkında, Sağlık Bakanlığı'nın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Aile hukukundan kaynaklı yükümlülüğü ihlal' suçlamasıyla yürüttüğü soruşturmada Murat Ç. hakkında takipsizlik kararı verirken, 'Genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun şekilde verilen topuk kanı alınmasına ilişkin emre aykırı hareket etmek'ten Sağlık Müdürlüğü tarafından idari para ceza uygulanmasına hükmetti.

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Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Murat ve Seda Ç. çifti, 4 ay önce özel hastanede dünyaya gelen M.T. adlı bebeklerinden topuk kanı alınmasına izin vermedi. Hastane yönetimi, durumu Sağlık Bakanlığı'na iletti. Bakanlığın şikayeti sonrası Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, aile hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Murat Ç., "Aşı, topuk kanı, sağlık taraması ve türevlerini içeren hiçbir tıbbi dayatma ve müdahaleyi kabul etmiyoruz. Rızamız dışında işlem yapılmasını istemiyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık personeli de yenidoğan bebeklerde bazı kalıtsal hastalıkların tanılanması ve tedavi edilmesi için uygulanan topuk kanı uygulaması hakkında aileyle görüşüp bilgi verdi. Taranan hastalıklarla olası etkileri yönünden bilgilendirilen aile, uygulamayı kabul etmediğini belirtti. Aile ikna olmayınca Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Murat Ç. hakkında, 'Aile hukukundan kaynaklı yükümlülüğü ihlal' suçlamasıyla soruşturma sürdürüldü.

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YAPTIRIM UYGULANMALI

Soruşturmasını tamamlayan savcılık, Murat Ç. hakkında 'Aile hukukundan kaynaklı yükümlülüğü ihlal' suçlamasından, 'Şüphelinin mağdura yönelik olarak aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmediklerine ilişkin kanundaki suç tipine uygun bir iddiada bulunmadığını' vurgulayarak takipsizlik kararı verdi.

Savcılık, yetkili makamlar tarafından genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun şekilde verilen topuk kanı alınmasına ilişkin emre aykırı hareket etmeleri nedeniyle Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereği, şüpheliye idari para cezası verilmesi için dosyanın İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmesine de karar verdi.

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#Adana#Topuk Kanı#Bebek

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