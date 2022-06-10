Adana'da başkanla yaşanan gerginliği görüntüleyen basın mensubu baba-oğula dayak

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Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve beraberindeki partililer, Mersin'in Tarsus ilçesinde Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı tamamlandıktan sonra kapatılması planlanan Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın önünde basın açıklaması yaptı. Bu sırada bir kişi, sorumluluğu Seyhan Belediyesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen ve yapımı henüz tamamlanmayan Kent Meydanı Projesi'nden dükkan satın aldığını ancak projenin bitmemesi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Başkan Karalar, basın açıklamasının ardından kendisini dinleyeceğini söyleyerek, izin istedi.

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Basın açıklamasının ardından Başkan Karalar, mağdur olduğunu söyleyen kişi ile görüşmeye başladı. Bir derginin imtiyaz sahibi olan Mehmet Emin Demiral da ikilinin gergin anlarını fotoğraflamaya çalıştı. Bu sırada Başkan Karalar, "Ne çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi ve korumaları da Demiral'ı uzaklaştırmak istedi. Başkan Karalar da daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.