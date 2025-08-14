Adana'da balkondan balkona çatışma! O anlar kameralara yansıdı

Haberin Devamı

Olay, 10 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi’nde meydana geldi. M.P. (22), F.K. (22), O.B. (22) ve C.E.'nin (21) bulunduğu iki katlı eve, husumetli oldukları komşularının balkonundan silahla ateş açıldı.

Haberin Devamı

Evin ikinci katındaki balkona çıkan 4 kişi, tabanca ve tüfeklerle karşılık verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. M.P., F.K., O.B. ve C.E., polis tarafından gözaltına alınırken, husumetli oldukları kişiler kaçtı.Çatışma, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.