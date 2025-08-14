×
Gündem Haberleri

Adana'da balkondan balkona çatışma! O anlar kameralara yansıdı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Silahlı Saldırı#Güvenlik Kamerası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 16:58

Adana'da husumetli komşular arasında balkondan balkona silahlı çatışma çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, 10 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi’nde meydana geldi. M.P. (22), F.K. (22), O.B. (22) ve C.E.'nin (21) bulunduğu iki katlı eve, husumetli oldukları komşularının balkonundan silahla ateş açıldı.

Adanada balkondan balkona çatışma O anlar kameralara yansıdı

Evin ikinci katındaki balkona çıkan 4 kişi, tabanca ve tüfeklerle karşılık verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. M.P., F.K., O.B. ve C.E., polis tarafından gözaltına alınırken, husumetli oldukları kişiler kaçtı.
Adanada balkondan balkona çatışma O anlar kameralara yansıdı

Çatışma, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

