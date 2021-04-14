Adana'da balıkçı teknesi battı! Acı haber geldi... Gözyaşları içinde kaldılar

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Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçezi Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde tekneyle baraj gölüne açılan Suat Özacarlı ve Fatih Gözüküçük, balık avının ardından dönüşe geçti. Ancak kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede tekne su almaya başladı. Özacarlı ve Gözüküçük, kıyıya yüzerek ulaşmak için suya atladı. Durumu fark eden mahalleli de yardım etmek için tekneyle suya açıldı. Mahalleli Fatih Gözüküçük’ü kurtarıldı. Bu sırada Fatih Gözüküçük, polisin çalışmasını yaşlı gözlerle izledi.

CESEDİNE ULAŞILDI

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan Suat Özacarlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Özacarlı’nın cenazesi kıyıya çıkarılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

EŞİ VE OĞLU, SON KEZ SARILDI

Eşi ve oğlu kıyıya gelip, Özacarlı'nın cesedine sarıldı. Yakınlarının güçlükle uzaklaştırdığı acılı kadın ve oğlu, sinir krizleri geçirdi. Özacarlı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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