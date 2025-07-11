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Adana'da babasının evini yaktı, alevler bir eve daha sıçradı! Mahallelinin saldırdığı şüpheliyi polis kurtardı

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#Adana#Ceyhan#Kundaklama
Adanada babasının evini yaktı, alevler bir eve daha sıçradı Mahallelinin saldırdığı şüpheliyi polis kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2025 08:15

Adana'nın Ceyhan ilçesinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed I.'nın (34) ateşe verdiği babasının evinden yayılan alevler bitişikteki eve de sıçradı. İki evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, mahallelinin saldırısına uğrayan Muhammed I. ise polisin havaya ateş açması ve biber gazı kullanarak yaptığı müdahale ile kurtarılıp, gözaltına alındı.

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Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Şahin Özbilen Mahallesi’nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed I., henüz bilinmeyen nedenle babasının evine ateşe verdi. Hızla büyüyen yangın komşu eve sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Adanada babasının evini yaktı, alevler bir eve daha sıçradı Mahallelinin saldırdığı şüpheliyi polis kurtardı

İtfaiye erlerinin tazyikli suyla müdahalesi sonucu iki evdeki yangın söndürüldü. Mahalle sakinleri Muhammed I.'ya saldırdı. Polis, havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak kalabalığın elinden kurtardığı Muhammed I.'yı gözaltına aldı.
Adanada babasının evini yaktı, alevler bir eve daha sıçradı Mahallelinin saldırdığı şüpheliyi polis kurtardı

Muhammed I.'nın kendilerine zulüm ettiğini, zorla paralarını aldığını söyleyen baba Hasan I. (59) ve diğer aile bireyleri kendisinden şikayetçi oldu. Ayrıca evi yanan komşusunun da Muhammed I.'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüpheliyi emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Adanada babasının evini yaktı, alevler bir eve daha sıçradı Mahallelinin saldırdığı şüpheliyi polis kurtardı

 

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#Adana#Ceyhan#Kundaklama

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