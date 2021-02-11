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Gündem
Gökhan KESKİNCİ/ ADANA (DHA)-
Haber Giriş: 11.02.2021 - 07:58 | Son Güncelleme:

Adana'da 'ay balığı' balıkçıların ağına takıldı! Nadir görülüyor

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Adana'da 'ay balığı' balıkçıların ağına takıldı! Nadir görülüyor
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Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçıların ağına, Akdeniz'de nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan ay balığı takıldı. Balıkçılar, balığı yeniden denize bıraktı.

Karataş ilçesinde balık avı için gece tekne ile Akdeniz'e açılan balıkçılar, denizden ağı çektiklerinde nadir görülen nesli tükenme tehlikesi altında olduğu bilinen ay balığı (mola mola) ile karşılaştı. Balıkçılar, küçük balıkları alıp, ay balığını ise ağdan kurtararak, yeniden denize bıraktı. Denize bırakılan ay balığı, karanlık suda gözden kayboldu.

Bu anlar teknedeki balıkçılar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Birkaç gün önce de Karataşlı balıkçılar, Akdeniz açıklarında 15 metrelik oluklu balina ile karşılaşmışlardı. 

Adanada ay balığı balıkçıların ağına takıldı Nadir görülüyor

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