Adana'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada Adana'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Kirişci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adana’mızda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkazlardan 34 vatandaşımızı çıkardık. 418 vatandaşımız ahirete irtihal etti. Rabb’im rahmetiyle muamele eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm depremzede kardeşlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."