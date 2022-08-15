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Adana’da 'arabada unutulan bebek' faciası... 1 ölü

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#Adana#Bebek#Araba
Adana’da arabada unutulan bebek faciası... 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 21:02

Adana’da arabada unutulan 3 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Bebeğin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, boş bir arazide aracın içerisinde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın içerisini açtığında 3 yaşındaki Suriye uyruklu Badr Aldın Malahafjı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme polisinin çalışmalarından sonra bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Adana#Bebek#Araba

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