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Adana, Çanakkale ve İzmir'den yangın haberleri! Ekipler alarma geçti

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#Orman Yangını#Adana#Çanakkale
Adana, Çanakkale ve İzmirden yangın haberleri Ekipler alarma geçti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 15:11

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan anız yangınında alevler ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Öte yandan Çanakkale'de tarım arazisinde de yangın çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. İzmir'de de makilin alanda yangın başladı.

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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Hacı Hasanlı Mahallesi'nde, saat 13.00 sıralarında anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yakınlardaki ormana sıçradı.

Adana, Çanakkale ve İzmirden yangın haberleri Ekipler alarma geçti

Yangında park halindeki bir otomobil de zarar gördü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangına havadan helikopterle ve karadan arazözlerle müdahale başlattı.

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Adana, Çanakkale ve İzmirden yangın haberleri Ekipler alarma geçti

ÇANAKKALE'DE TARIM ARAZİSİNDE YANGIN

Çanakkale'de saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
Yangın, Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Adana, Çanakkale ve İzmirden yangın haberleri Ekipler alarma geçti

İZMİR’DE MAKİ YANGINI! EKİPLER ALARMA GEÇTİ

İzmir’in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın makilik alana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dikili'nin Yaylayurt Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yanındaki makiye sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 5 helikopter, 23 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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#Orman Yangını#Adana#Çanakkale

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