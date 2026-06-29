Adana, Çanakkale ve İzmir'den yangın haberleri! Ekipler alarma geçti

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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Hacı Hasanlı Mahallesi'nde, saat 13.00 sıralarında anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yakınlardaki ormana sıçradı.

Yangında park halindeki bir otomobil de zarar gördü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangına havadan helikopterle ve karadan arazözlerle müdahale başlattı.

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ÇANAKKALE'DE TARIM ARAZİSİNDE YANGIN

Çanakkale'de saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Yangın, Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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İZMİR’DE MAKİ YANGINI! EKİPLER ALARMA GEÇTİ

İzmir’in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın makilik alana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dikili'nin Yaylayurt Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yanındaki makiye sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 5 helikopter, 23 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.