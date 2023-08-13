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Adana'da alarm! Sıcaklık 54 dereceyi buldu

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#Adana#Sıcaklık#Havuz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 16:01

Adana'da termometreler 54 dereceyi gösterince çocuk ve gençler, sulama kanallarında yine ölümü hiçe sayarak yüzdü.

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Meteoroloji'nin Basra sıcaklarının etkisini göstereceği yönünde uyarıda bulunduğu Adana'da, termometreler güneş altında 54 derece oldu. Yüksek nem ile hissedilen sıcaklık artınca, işlek cadde ve sokaklardaki kalabalık da azaldı. Her yıl onlarca çocuk ve gencin boğulduğu sulama kanallarındaki yoğunluk ise azalmadı. Tüm uyarılara rağmen geçen yıl 30 kişinin hayatını kaybettiği sulama kanallarında, çocuk ve gençler yine ölümü hiçe sayarak yüzdü.

Adanada alarm Sıcaklık 54 dereceyi buldu

Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'ndaki sulama kanalında arkadaşları ile yüzen Alper Duran (13), yüzme bilen için sulama kanalının tehlikeli olmadığını söyleyip, "Hava çok sıcak, yüzmek için kanala geliyoruz. Su bile ılık" diye konuştu. Öte yandan bir çocuğun, sulama kanalında köpeği ile yüzdüğü görüldü. (DHA)

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#Adana#Sıcaklık#Havuz

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