Adana'da alarm! Sıcaklık 54 dereceyi buldu

Haberin Devamı

Meteoroloji'nin Basra sıcaklarının etkisini göstereceği yönünde uyarıda bulunduğu Adana'da, termometreler güneş altında 54 derece oldu. Yüksek nem ile hissedilen sıcaklık artınca, işlek cadde ve sokaklardaki kalabalık da azaldı. Her yıl onlarca çocuk ve gencin boğulduğu sulama kanallarındaki yoğunluk ise azalmadı. Tüm uyarılara rağmen geçen yıl 30 kişinin hayatını kaybettiği sulama kanallarında, çocuk ve gençler yine ölümü hiçe sayarak yüzdü.

Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'ndaki sulama kanalında arkadaşları ile yüzen Alper Duran (13), yüzme bilen için sulama kanalının tehlikeli olmadığını söyleyip, "Hava çok sıcak, yüzmek için kanala geliyoruz. Su bile ılık" diye konuştu. Öte yandan bir çocuğun, sulama kanalında köpeği ile yüzdüğü görüldü. (DHA)