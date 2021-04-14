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GeriGündem Adana'da akılalmaz olay! Kızını balkondan sarkıtarak bağırdı: Onun kanı akarsa büyü bozulacak
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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 14.04.2021 - 14:35 | Son Güncelleme:

Adana'da akılalmaz olay! Kızını balkondan sarkıtarak bağırdı: Onun kanı akarsa büyü bozulacak

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Adana'da Mustafa A. isimli şahıs kendisine büyü yapıldığını iddia ederek tek katlı evinin damına çıkıp, 4 yaşındaki kızı Ela’yı sarkıtarak aşağı atacağını söyledi. Mustafa A., "Onun kanı akarsa büyü bozulacak" diye bağırdı. Bu sırada "Babacığım, ne olur beni atma" diye ağlayan minik El dedesi tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. Tek katlı müstakil evinin damına çıkan Mustafa A., kendisine büyü yapıldığını öne sürüp, kızı Ela’yı aşağı atacağını söyledi. Evdeki çiçek saksıları ve kavanozları sokağa atan Mustafa A.’yı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerinin eylemine son vermesi için ikna etmeye çalıştığı Mustafa A., “Kızımı aşağı atarım. Onun kanı akarsa büyü bozulacak” diyerek kızı Ela’yı damdan sarkıttı. Korkuya kapılan minik kız, “Babacığım, ne olur beni atma. Eve gidelim, anneme gidelim baba” diyerek ağladı.

Adanada akılalmaz olay Kızını balkondan sarkıtarak bağırdı: Onun kanı akarsa büyü bozulacak

BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bir süre sonra Mustafa A.’nın kayınpederi Mehmet Y. geldi. Mehmet Y.’nin, kızı bırakıp teslim olmasını istediği Mustafa A., damdaki hortumla aşağıya su tutmaya başladı. Mustafa A. kayınpederinin dama çıkmasına izin verirken, çevrede toplanan mahalleli olan biteni şaşkın gözlerle izledi.

Adanada akılalmaz olay Kızını balkondan sarkıtarak bağırdı: Onun kanı akarsa büyü bozulacak

Mehmet Y., bir anlık dalgınlığından faydalandığı damadının elinden torunu Ela’yı kurtarmayı başardı. Hazır bekleyen polis ekipleri de biber gazıyla Mustafa A.’yı etkisiz hale getirip gözaltın aldı.

 

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kızı Ela’yı alıp, ambulansa koşan Eda A. gözyaşlarına boğuldu. Evden çıkarılan Mustafa A, ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adanada akılalmaz olay Kızını balkondan sarkıtarak bağırdı: Onun kanı akarsa büyü bozulacak

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