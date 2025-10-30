×
Adana'da akılalmaz olay! Kapı zilini çaldı ama sesini duyuramadı: 7 yaşındaki çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı

#Adana#Güvenlik Kamerası#Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2025 12:38

Adana’da kimliği belirsiz kişi, kovaladığı çocuğu evin merdivenlerinde yakalayıp, ayak bileğinden tutarak yere fırlattı. Tepki çeken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Seyhan ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, bilinmeyen nedenle tartıştığı 7-8 yaşlarındaki erkek çocuğu kovalamaya başladı. Çocuk müstakil bir evin girişindeki merdivenlere çıkarak, kapı zilini çaldı.

1.5 METRE YÜKSEKTEN YERE FIRLATTI

Takip eden kişi yakaladığı çocuğun ayak bileğinden tutup, başına tokat attıktan sonra savurarak 1,5 metre yükseklikten yere fırlattı. Yerde hareketsiz kalan çocuk ağlamaya başlarken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

