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Yaptığı şakayla Adana'yı ayağa kaldırdı, emniyete ihbar yağdı | 'Arkadaşıma gönderecektim, hepsine gitti'

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#Adana#Haber#Canlı Bomba
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 12:51

Adana'da dolmuş kooperatifinin elektronik otomasyon sistemine yapılan canlı bomba uyarısı tedirginliğe neden oldu. Polis, asılsız olduğu belirlenen uyarıyı gönderen kooperatif çalışanı Kenan A.'yı (50) gözaltına aldı. İfadesinde, bir arkadaşına şaka yapmak için asılsız uyarıyı gönderdiğini söyleyen Kenan A. hakkında 'Halkı korku ve paniğe sevk etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

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İtimat Dolmuşçular Kooperatifi'nde çalışan tüm dolmuşların elektronik otomasyon sistemine dün sabah saatlerinde canlı bomba uyarısı gönderilerek şüphelinin eşkali tarif edildi. Tedirgin olan şoförler ve yolcular polise çok sayıda ihbarda bulundu. Vatandaşlar, bu ihbarı sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Yaptığı şakayla Adanayı ayağa kaldırdı, emniyete ihbar yağdı | Arkadaşıma gönderecektim, hepsine gitti

"ARKADAŞIMA ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞTİM, HEPSİNE GİTTİ"

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmayla uyarının asılsız olduğunu belirledi. Uyarıyı gönderen kişinin, kooperatif çalışanı Kenan A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Kenan A., bir arkadaşına şaka yapmak için asılsız uyarı mesajı gönderdiğini ancak mesajın tüm dolmuşlara gittiğini kaydetti. Hakkında, 'Halkı korku ve paniğe sevk etmek' suçundan adli işlem başlatılan Kenan A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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#Adana#Haber#Canlı Bomba

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