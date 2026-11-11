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Adana'da akılalmaz görüntü! 2 kişilik motosiklete 6'sı çocuk 9 kişi bindi

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#Adana#Trafik Kazaları#Çocuk Güvenliği
Adanada akılalmaz görüntü 2 kişilik motosiklete 6sı çocuk 9 kişi bindi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 16:39

Adana Yüreğir'de 2 kişilik motosiklete binen 6'sı çocuk 9 kişinin kasksız ve tehlikeli yolculuğu çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.

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Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi Kozan Caddesi'nde 2 kişilik motosiklette başlarında kask bulunmayan 6'sı çocuk, toplam 9 kişinin tehlikeli yolculuğu, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Adanada akılalmaz görüntü 2 kişilik motosiklete 6sı çocuk 9 kişi bindi

Çocuklardan ikisinin sürücünün kucağında, diğerlerinin de 2 kadının kucağında yolculuk yapması dikkat çekti. Refüjdeki yaya geçidinden geçerek kural ihlali de yapan sürücü, bu şekilde bir süre daha trafikte ilerledikten sonra gözden kayboldu.

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#Adana#Trafik Kazaları#Çocuk Güvenliği

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