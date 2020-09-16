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Gündem
AA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 01:18 | Son Güncelleme:

Adana'da aileler arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı

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Adana'da aileler arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı
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Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 aile arasında çıkan ve taş, sopa ile silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Türkeli Mahallesi Şamlıoğlu Caddesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Emrah B, yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili her ailelerden çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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