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Adana'da aile yemeğinde dehşet saçmıştı: Ağabeyini ve 6 yaşındaki yeğenini katletmişti! Cenazesini kimse almadı

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#Adana#Yüreğir#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 11:18

Adana'nın Yüreğir ilçesinde evde yemek yedikleri sırada tabancayla ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya (37) ile yeğeni Yağmur Yalçınkaya'yı (6) öldüren, yengesi, annesi ve diğer yeğenini yaralayıp, aynı silahla başına ateş eden Burak Yalçınkaya'nın (29) cenazesini, otopsi işlemlerinin tamamlanmasına rağmen ailesi teslim almadı. Burak Yalçınkaya'nın ağabeyi Duran Yalçınkaya, cenazeyi almayacaklarını, Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilebileceğini söyledi.

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Olay, 29 Ağustos'ta, saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Yalçınkaya, çıkan tartışmada, annesi Hacer Yalçınkaya (62) ile aile yemeği için evlerine gelen ağabeyi Hüseyin (37), yengesi Esra (34) ve yeğenleri Elif (9) ile Yağmur Yalçınkaya'ya (6) tabancayla ateş açtı.

Şüpheli, daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Yalçınkaya hayatını kaybetti, yaralı diğer aile fertleri de çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Adanada aile yemeğinde dehşet saçmıştı: Ağabeyini ve 6 yaşındaki yeğenini katletmişti Cenazesini kimse almadı
Hüseyin Yalçınkaya ile Yağmur Yalçınkaya (ortada) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Elif Yalçınkaya'nın (sağda) ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Yaralı yeğen Yağmur Yalçınkaya, 30 Ağustos akşamı, Burak Yalçınkaya ise 31 Ağustos gecesi tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

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CENAZE MORGDA KALDI

Yağmur Yalçınkaya'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp defnedildi. Burak Yalçınkaya'nın cenazesini ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasına rağmen kimse teslim almadı.

Adanada aile yemeğinde dehşet saçmıştı: Ağabeyini ve 6 yaşındaki yeğenini katletmişti Cenazesini kimse almadı
Burak Yalçınkaya

Yalçınkaya ailesi, Adli Tıp Kurumu yetkililerine cenazeyi teslim almayacaklarını bildirdi. Evlerinde taziyeleri kabul eden ağabey Duran Yalçınkaya, kararlarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Yalçınkaya, kardeşinin cenazesinin Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilebileceğini belirtti.

Adanada aile yemeğinde dehşet saçmıştı: Ağabeyini ve 6 yaşındaki yeğenini katletmişti Cenazesini kimse almadı

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#Adana#Yüreğir#Cinayet

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