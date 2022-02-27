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Adana'da aile boyu sahte senet çetesi

#Adana#Polis#Senet
Adanada aile boyu sahte senet çetesi

Adana’da 8 kişiyi sahte senet düzenleyerek 2 milyon 350 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 3'ü kardeş 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliğince sahte senet düzenleyerek 8 kişiyi 2 milyon 350 bin lira dolandırdığı öne sürülen kişilere yönelik 22 Şubat’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden Mehmet A.’dan 14 kişinin, kardeşleri Mesut A.’dan 14 kişinin, Ömer A.’dan 3 kişinin, Eser G.’den ise 4 kişinin şikayetçi olduğu öğrenildi. Zanlılardan Mehmet A.’nın minibüs ortaklığı bulunan iki kişiden biri adına 1 milyon 650 bin liralık sahte senet hazırlayıp zanlılardan Eser G.’ye verdiği, bu kişinin de senedi icraya verdiği belirlendi. Ayrıca Mehmet A.’nın diğer ortağına da 500 bin lira kredi çektirdiği, karşılığında minibüsü teminat gösterdikleri ve ortağının ödenmeyen taksitler nedeniyle faiziyle birlikte 700 bin lirayı bulan borcu ödemek zorunda kaldığı ileri sürüldü. Şüpheliler, Adana Adli Tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen zanlılardan Mehmet ve Mesut A. 50’şer bin lira, Eser G. 25 bin lira kefaletle, Ömer A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği, teleskopik cop, 88 bin lira tutarlı 3 senet, 2 çek, alacak notlarının bulunduğu ajanda, başkaları adına kayıtlı 3 tapu ve başkası adına düzenlenmiş kimlik ele geçirildiği öğrenildi.

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#Adana#Polis#Senet

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