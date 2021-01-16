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Gündem
Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA) - 
Haber Giriş: 16.01.2021 - 07:36 | Son Güncelleme:

Adana'da acı olay! Yanan evde cansız bedeni bulundu...

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Adana'da acı olay! Yanan evde cansız bedeni bulundu...
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Adana'da metruk binada çıkan yangının ardından yanmış birkaç eşya arasında bir erkek cesedi bulundu. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, uzman itfaiye erlerinin ilk incelemesinde yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

Yangın, gece yarası merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi 27021 Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap ve tuğladan yapılmış metruk binada çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Çevre binalarda oturanlar, alevlerin diğer binalara sıçraması ihtimaline karşı evlerini tahliye etti. Söndürme aracı ve tankerle alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü.  

Yangının ardından soğutma çalışması yapan itfaiye erleri, yanmış birkaç eşya arasında bir erkek cesedi fark etti. Yangın sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen kişinin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adanada acı olay Yanan evde cansız bedeni bulundu...

YANGININ ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, uzman itfaiye erlerinin ilk incelemesinde yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Yangınla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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