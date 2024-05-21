×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da acı olay! Akıntıya kapılan gencin cansız bedeni bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Yüreğir#Boğulma
Adanada acı olay Akıntıya kapılan gencin cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 09:14

Adana'nın Yüreğir ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren Mecid Barho (18), akıntıya kapılıp kaybolmuştu. Yapılan arama çalışmalarında Mecid Barho'nun suya girdiği noktanın 5 kilometre uzağında cansız bedeni bulundu.

Haberin Devamı

Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Mecid Barho, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Sulama kanalında arama yapan dalgıç polisler, gence Mecid'e ulaşamadı. Arama çalışmasının hızlandırılması için savcılık talimatıyla kanala verilen su kesildi.

Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmasına bugün günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Yapılan aramada Barho'nun suya girdiği noktanın 5 kilometre uzağında Alihocalı Mahallesi yakınlarında cansız bedeni bulundu. Dalgıç polisler tarafından çıkarılan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Yüreğir#Boğulma

BAKMADAN GEÇME!